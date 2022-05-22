От мастера строительного треста до главы Минобороны РФ. Сергей Шойгу отметил 67-летие

В 1955 году в городе Чадан, который находится на территории современной Тувы, родился выдающийся государственный и политический деятель. Более 30 лет он посвятил работе на различных руководящих постах в российском правительстве, создал отечественную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и уже 10 лет возглавляет Минобороны РФ. Это Сергей Шойгу — почетный гражданин Подмосковья.

Свой путь генерал армии, кандидат экономических наук и Герой России начал в должности мастера треста «Красноярск промхимстрой» в 1977 году, получив специальность «инженер-строитель» в Красноярском политехническом институте. В различных сибирских трестах проработал свыше 10 лет.

В 1988 году Сергей Шойгу перешел на партийную работу. С 1990 по 1991 годы был зампредседателя ГК РСФСР по архитектуре и строительству. Затем руководил Российским корпусом спасателей, который преобразовали в Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. С 1991 по 1994 годы был председателем Госкомитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году возглавил одноименное министерство, которым руководил до 2012 года. В 2000-м занимал должность зампреда правительства РФ — министра МЧС России.

С мая по ноябрь 2012 года был губернатором Московской области. Во главе Минобороны РФ Сергей Шойгу стал 6 ноября 2012 года.

В 2015 году в Подмосковье под его руководством создали крупнейший и единственный в своем роде военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот», а в 2020-м на территории парка в рекордные сроки воздвигли Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Строительство завершили 9 мая, в день 75-летней годовщины Великой Победы.

Сергею Шойгу присвоили звание Героя РФ. Награжден многими орденами и медалями, в том числе высшими — орденом Святого апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней, орденом Александра Невского. Заслуженный спасатель РФ. В январе 2020 года получил звание «Почетный гражданин Московской области».