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    23 мая 2021, 22:06

    Парки Домодедова закроют на обработку от клещей 24 мая

    Кирилл Фролов

    В понедельник, 24 мая, в парках подмосковного округа Домодедово пройдет плановая обработка от клещей. В этот день закроют для посещения парки «Елочки», «Константиновский» и лесопарк «Городской лес».

    Парки Домодедова закроют на обработку от клещей 24 мая

    Об открытии администрация сообщит дополнительно.

    Клещи являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, а также болезни Лайма (боррелиоза), эрлихиоза, туляремии. Это острые инфекционные заболевания, которые могут приводить к тяжелым последствиям.

    От энцефалита существует вакцина, от других болезней ее нет.

    Клещи активны с апреля по сентябрь, на зиму они впадают в спячку. Насекомые поджидают свою добычу в высокой траве или на кустарниках. Они по одежде заползают на человека, добираются до кожи и впиваются. Укус незаметен, поскольку со слюной клещи выделяют анестетик. Одновременно в организм попадают возбудители инфекций.

    Инфекционисты советуют тщательно выбирать одежду для похода в лес. А вернувшись, осмотреть себя и своих спутников. Если клещ уже впился, его могут вытащить в травмпункте.