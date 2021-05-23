Парки Домодедова закроют на обработку от клещей 24 мая

В понедельник, 24 мая, в парках подмосковного округа Домодедово пройдет плановая обработка от клещей. В этот день закроют для посещения парки «Елочки», «Константиновский» и лесопарк «Городской лес».

Об открытии администрация сообщит дополнительно.

Клещи являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, а также болезни Лайма (боррелиоза), эрлихиоза, туляремии. Это острые инфекционные заболевания, которые могут приводить к тяжелым последствиям.

От энцефалита существует вакцина, от других болезней ее нет.

Клещи активны с апреля по сентябрь, на зиму они впадают в спячку. Насекомые поджидают свою добычу в высокой траве или на кустарниках. Они по одежде заползают на человека, добираются до кожи и впиваются. Укус незаметен, поскольку со слюной клещи выделяют анестетик. Одновременно в организм попадают возбудители инфекций.

Инфекционисты советуют тщательно выбирать одежду для похода в лес. А вернувшись, осмотреть себя и своих спутников. Если клещ уже впился, его могут вытащить в травмпункте.