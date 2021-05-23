Парки Домодедова закроют на обработку от клещей 24 мая
В понедельник, 24 мая, в парках подмосковного округа Домодедово пройдет плановая обработка от клещей. В этот день закроют для посещения парки «Елочки», «Константиновский» и лесопарк «Городской лес».
Об открытии администрация сообщит дополнительно.
Клещи являются переносчиками вируса клещевого энцефалита, а также болезни Лайма (боррелиоза), эрлихиоза, туляремии. Это острые инфекционные заболевания, которые могут приводить к тяжелым последствиям.
От энцефалита существует вакцина, от других болезней ее нет.
Клещи активны с апреля по сентябрь, на зиму они впадают в спячку. Насекомые поджидают свою добычу в высокой траве или на кустарниках. Они по одежде заползают на человека, добираются до кожи и впиваются. Укус незаметен, поскольку со слюной клещи выделяют анестетик. Одновременно в организм попадают возбудители инфекций.
Инфекционисты советуют тщательно выбирать одежду для похода в лес. А вернувшись, осмотреть себя и своих спутников. Если клещ уже впился, его могут вытащить в травмпункте.