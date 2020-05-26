От инженера до начальника. Реформатору строительной отрасли Подмосковья Адилю Касумову исполнилось 83 года

В этот день 83 года назад родился Адиль Касумов, теперь известный как талантливый реформатор в строительной отрасли Подмосковья. Профессиональный путь он начал рядовым инженером. Однако спустя годы уже возглавил крупнейший в области строительный комплекс.

Адиль Касумов родился в 1937 году. Он выучился на инженера-механика в Московском высшем техническом училище имени Баумана.

С 2007 года он почетный гражданин Московской области. Такое звание ему присвоили по постановлению губернатора, а этому предшествовали годы плодотворной работы.

Больше 50 лет Адиль Халилович работал в строительной сфере Подмосковья. Из них 30 — на руководящих должностях. Одним из первых применил способ комплектно-блочного возведения инженерных сооружений.

Под его руководством создали свыше 600 мобильных зданий по современным зарубежным технологиям.

В рекордные сроки, лишь за три месяца, он построил котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Подмосковья.

Начало пути

В далеком 1960 году он начал работать инженером-технологом Мытищинского экспериментального автомеханического завода треста «Мособлстройтранс» Главмособлстроя.

Уже спустя год Адиль Касумов — заместитель директора, затем — директор. С 1975 года прошел путь от управляющего трестом «Мособлстрой-механизация» до заместителя начальника самого Главмособлстроя.

И это не все. С 1993 года он президент «Мособлинжстроя», с 2009-го — еще и председатель совета директоров «Союзинжстроя».

Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета и Дружбы народов, медалями, высшими наградами Подмосковья.

Адиль Халилович — дважды лауреат премии Совета министров Союза Советских Социалистических Республик.