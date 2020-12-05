От гитары до картин: чем заняться в арт-пространстве «Восход» в Черноголовке

В Черноголовке работает уникальное арт-пространство «Восход». Прийти сюда может любой желающий и творить все, что душе угодно: от создания музыки до написания картин.

В «Восходе» музыка слышна издалека. Но замечаний здесь не сделают, наоборот — всем творческим и креативным будут очень рады. В клубе меломанов можно слушать музыку, а можно и создавать. Для желающих найдется электрогитара или даже укулеле.

А арт-пространстве будет не скучно, даже если остаться на весь день. Горожан ждут концерты, фестивали, коворкинг, обучающие лекции и развивающие мастер-классы. А самое главное — это все бесплатно и нет никаких возрастных ограничений. Нужно просто иметь желание творить.

«Я решила сделать два домика с окнами, чтобы можно было их поставить на какую-нибудь гирлянду новогоднюю, и один сделаю подарочный для своей мамы», — сообщила участница «Творческой лаборатории» Саша Михайловская.

«Восход» — первая подобная площадка в Подмосковье. Основная цель проекта — показать важность создания арт-пространств в малых городах России, предоставить открытую площадку для развития, реализации своих идей, работы и творчества.

«Буквально недавно, несмотря тоже на ограничения, к нам приехал парень из Москвы, который удивился, что вообще такое пространство существует, и он полностью всю ночь рисовал для нас картину, создавал инсталляцию», — рассказала директор арт-пространства «Восход» Ольга Винокурова.

Сейчас создатели «Восхода» сотрудничают с наукоградом Пущино, где тоже планируется открыть подобное арт-пространство.