От эпохи Чехова до арт-деко. Выставка винтажных нарядов открылась в Одинцовском музее

Винтажные платья ручной работы можно увидеть в Одинцовском краеведческом музее, а какие-то вещи даже примерить. Там открылась экспозиция, в которой представлены наряды разных эпох. Кроме того, в музее расскажут о традициях празднования Нового года и Рождества в России.

Такие вещи — перчатки, боа, шляпки и длинные платья — носили модницы разных эпох. Как это выглядело в деле — демонстрируют сами представительницы прекрасного пола.

Источник фото: телеканал «360»

Одинцовский краеведческий музей в 19-й век погрузился благодаря участницам дамского клуба «ВинтажЪ». Все вещи они создают своими руками и вот теперь решили, что называется, «выгулять» их.

«Здесь мех — женщины, девушки любили это богатство свое показывать. Это тоже винтажное платье — оно дополнено мехом, бусами. У каждой женщины в гардеробе маленькое платье и его можно по-разному обыгрывать», — рассказала руководитель дамского клуба «ВинтажЪ» Светлана Удалова.

Источник фото: телеканал «360»

Лидия Павловна — модница со стажем. Не пропускает светские мероприятия и всегда продумывает свой наряд.

«Вот так мы ходим. Нам это очень нравится, нас это подстегивает. Это вот все сама, все придумываем сами, чтобы было эффектно, у каждого свой вкус, конечно», — делится местная жительница Лидия Левина.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в экспозиции — более 50 уникальных экспонатов. Помимо нарядов — здесь представлены и предметы обихода наших прабабушек — чайный набор, елочные игрушки, керосиновые лампы «Парижанка».

«В нашей экспозиции сейчас представлен такой диапазон костюмов — от конца 19-го века до начала 50-х годов 20-го, то есть вы можете увидеть костюмы эпохи Чеховской. Также можете увидеть костюмы 20-30-х годов — это НЭП, это Арт-деко», — сказала сотрудник Одинцовского историко-краеведческого музея Светлана Роханова.

Как отмечали Новый год представители разных эпох, можно узнать тут же — для гостей выставки подготовили специальную программу — им рассказали, какие блюда украшали праздничные столы и как выглядел главный символ праздника. Выставка будет открыта до конца января.