От дольщиков до вакцинации. Воробьев доложил Мишустину об исполнении поручений президента

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину об исполнении поручений президента. Он рассказал о ситуации с важными для жителей темами — квартирным вопросом, строительством дорог, рекультивацией мусорных полигонов и пандемией коронавируса.

Квартирный вопрос

Андрей Воробьев поблагодарил Мишустина за поддержку со стороны государства в важных вопросах, которые больше всего беспокоят жителей Подмосковья. Речь идет в том числе о проблеме обманутых дольщиков — Владимир Путин поручил решить ее до 2023 года.

«Спасибо за помощь в этом важном для жителей вопросе, особенно с объектами „Урбан Групп“. Всего было 65 многоквартирных домов и 16,5 тысячи дольщиков этой компании. В 2019 году мы достроили 10 объектов, в 2020-м решим вопросы еще по 11 домам, где участниками долевого строительства являются 3,2 тысячи человек. На решение проблемных объектов „Урбана“ из федерального бюджета при вашем содействии были выделены значительные средства — 16,3 миллиарда рублей», — отметил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья рассказал, что за 2020 год в регионе выдали порядка 16 тысяч ключей дольщикам. На следующий год запланировано еще большее количество — квартиры должны получить как минимум 19 тысяч семей. Сейчас в Московской области своих квартир ждет 41 тысяча человек, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. На контроле находится 785 многоквартирных домов, 305 из них будут введены за счет инвесторов.

«Я также хотел вас проинформировать о ходе работ по достройке двух корпусов ЖК „Новокосино“ в Реутове — это было отдельное поручение президента. 13-й корпус мы достроили в декабре 2019 года за счет привлечения инвесторов. Строительство 16-го корпуса возобновим в январе — планируем ввести его в третьем квартале 2023 года. Спасибо фонду РФ, который направит на эти цели 2,8 миллиарда рублей», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор Подмосковья доложил Мишустину о реализации программы льготной ипотеки на жилье в новостройках, которая стартовала в 2020 году по поручению Владимира Путина. Воробьев подчеркнул, что Подмосковье, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, входит в тройку лидеров по реализации этой программы. С апреля, когда она начала действовать, регионе выдали уже больше 21 тысячи кредитов, при этом в строительную отрасль дополнительно инвестировали более 77 миллиардов рублей.

Строительство дорог

Во время встречи Воробьев обсудил с Мишустиным дальнейшую работу по развитию дорожно-транспортной сети Подмосковья.

«Благодаря поддержке правительства мы в этом году практически полностью закончим ЦКАД — важнейший объект для экономики Подмосковья. Рабочее движение по Репинской развязке в Химках, которая строится по поручению президента, запустим уже в ближайшее время. В следующем году также планируем начать строительство трассы М-12 Москва — Казань — еще один важный президентский проект», — сказал губернатор региона.

Андрей Воробьев отметил, что благодаря средствам, которые выделил федеральный бюджет, можно быстрее приступить к строительству сети платных дорог Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.

Это самое масштабное концессионное соглашение Московской области — дорога протяженностью 53 километра, которая на разных участках состоит из четырех или шести полос движения. Она будет располагаться на расстоянии пяти-семи километров от МКАД — от Варшавского до Носовихинского шоссе. Планируется, что проект реализуют к 2025 году. Эта трасса станет основной частью транспортного каркаса юго-востока региона.

Губернатор отметил, что в ближайшее время в регионе начнут строить путепровод в составе Северного обхода Лобни. На эти работы федеральный бюджет выделил один миллиард рублей — по плану работы завершат к 2022 году.

Еще одним вопросом встречи стало обсуждение проекта Московских центральных диаметров, который реализуется совместно с правительством Москвы и ОАО «РЖД». Сейчас в Подмосковье уже построены 19 станций, ежедневно МЦД используют 480 тысяч пассажиров. В планах запустить еще три диаметра. Речь идет про МЦД-3 Зеленоград — Раменское, который должен заработать в 2021–2022 годах, МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный, который будет закончен в 2023–2024 годах, а также МЦД-5 Пушкино — Домодедово — его завершат после 2025 года.

При этом Воробьев подчеркнул, что МЦД приносит пассажирам не только комфорт, но и безопасность: смертность на железной дороге на этих участках снизилась на рекордные 49%.

Свалки и полигоны

Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца 2020 года в Московской области не останется ни одной городской свалки.

«Президент поддержал нас в создании современной системы утилизации мусора, благодаря этому все полигоны в черте городов к концу года будут закрыты. Мы одними из первых в стране внедрили раздельный сбор мусора и переходим к современной модели переработки. Это стало возможно при участии жителей, в муниципалитетах заработала система сортировки отходов „Два бака“. В результате два из восьми миллионов тонн отходов не были отвезены на полигоны», — сказал он.

Мусорные полигоны заменяют комплексами по переработке отходов, которые соответствуют мировым стандартам в сфере охраны окружающей среды. Сейчас в эксплуатацию ввели уже девять КПО — их общая мощность составляет 2,8 миллиона тонн в год. При этом к концу 2020 года их число вырастет до 11.

Андрей Воробьев отметил, что дальнейшая федеральная поддержка позволит завершить программу рекультивации всех закрытых полигонов к 2024 году.

«Сейчас по федеральному проекту „Чистая страна“ и при федеральной финансовой поддержке завершены работы по рекультивации восьми бывших полигонов. На девяти еще продолжаются работы, планируем закончить в 2021 году. По следующим 14 закрытым полигонам ведем проектные работы. Уже в следующем году начнем проектировать рекультивацию „Ядрово“ и „Лесного“», — подчеркнул губернатор.

Пандемия коронавируса

Во время встречи Андрей Воробьев и Михаил Мишустин обсудили еще одну важную для жителей Московской области тему — борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

«Для нас особенно важна была помощь федерального правительства. В бюджете Московской области на борьбу с ковидом предусмотрено 93,6 миллиарда рублей, в том числе 26 миллиардов дополнительно выделены из федерального бюджета. Из них 11,5 миллиарда мы направили на выплаты медработникам, 6,1 миллиарда — на развертывание коек, 2,5 миллиарда — на средства защиты. За счет средств федерального бюджета на станции скорой помощи мы поставили 23 автомобиля класса С (реанимобиль) и 28 — класса В», — рассказал губернатор Московской области.

Он отметил, что сейчас в 16 государственных учреждений здравоохранения региона поставили 601 аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М». Поддержка Минздрава страны позволила Московской области трудоустроить 156 ординаторов в медучреждения региона для оказания помощи в борьбе с COVID-19.

«Мы активно готовились к вакцинации, развернули уже 93 пункта, закупили морозильники и обучили медиков. Сейчас уже привиты 9285 человек. Московской области выделено 11 444 доз вакцин», — доложил Андрей Воробьев.