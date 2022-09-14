От Дмитрия Донского до СССР. В Дзержинском отметили День города | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber От Дмитрия Донского до СССР. В Дзержинском отметили День города День города отметили в Дзержинском

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Несколько тысяч человек стали участниками Дня города в Дзержинском 10 сентября. Богатая история этих мест прослеживается со времен Дмитрия Донского, именно поэтому концепцией праздника стала лента времени. Жители получили возможность окунуться в атмосферу сразу нескольких прошедших эпох.

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В традиционном праздничном шествии по улице Лесной приняли участие коллективы городских школ и детских садов, спортивных организаций и предприятий. В своем приветственном слове глава городского округа Владимир Шелухин обратил внимание на хорошую погоду и пожелал жителям веселого праздника. К поздравлениям присоединился депутат Мособлдумы Владимир Жук, который отметил, что Дзержинский становится лучше и краше.

История города тесно связана с именем великого полководца Дмитрия Донского. Окунуться в атмосферу Средневековья помог клуб исторической реконструкции «Наследие предков». На площади возле памятника Донскому можно было примерить доспехи, сразиться на мечах, поиграть в старинные детские игры. Здесь же работал кузнец, а мастерицы показывали, как раньше печатали узоры на ткани.

Культурно-эстетический центр города не остался в стороне. Возле храма святителя Макария Невского построили реплику красного угла в старинной крестьянской избе. Здесь можно было посмотреть, что окружало предков в их обычной жизни: рассмотреть прялку, ухват, полотенце с вышивкой, лапти и многое другое.

В это время на протяжении всего Светлого бульвара молодежь и волонтеры помогали людям вспомнить приметы советской эпохи. Здесь можно было поиграть в шахматы и шашки, почитать газету «Дзержинец», вышедшую в 1938 году, научиться собирать и разбирать автомат или даже построить скворечник. Взрослых привлекало чувство ностальгии, детей — необычные развлечения.

Почувствовать себя во временах Советского Союза можно было и на стадионе «Орбита». Из репродукторов звучали песни прошлых лет, посвященные физкультуре и здоровому образу жизни, работала полевая кухня. Все присутствующие могли познакомиться с отделениями спортивных школ, городскими клубами и секциям. Здесь же желающие сдали нормы ГТО. Спортивной новинкой праздника стали соревнования по шапочным боям, в ходе которых побеждал претендент, снявший головной убор с соперника.

На «Орбите» был дан официальный старт новому спортивному сезону. Глава города Владимир Шелухин отметил, что к празднику удалось привести стадион в порядок и выразил надежду, что улучшенные условия сделают занятия комфортнее, а результаты наших спортсменов будут только расти. Глава наградил учеников образовательных учреждений, выполнивших нормативы ГТО на знак отличия: Никиту Кустова, Алексея Харитонова, Артура Полякова, Амина Зейналова, Киру Вилданову и Ксению Хохлову.

Затем Владимир Шелухин торжественно открыл обновленный теннисный корт с профессиональным покрытием.

Выставка ретро, авто и мототехники тоже переносила гостей советские времена. Многие спешили сфотографироваться у «Явы», «Чезетты» и других раритетов. Организаторы прикатили даже американский «Линкольн», BMW времен ГДР и довоенный немецкий «Вандерер».

От эпохи СССР в обозримое будущее гостей уводила площадка, расположенная ближе к краю стадиона. Здесь были представлены все образовательные учреждения города, которые привезли спроектированные школьниками 3D-модели. Например, руководитель кружка моделирования гимназии № 5 Вадим Леншин демонстрировал зайца из мультфильма «Ну погоди!», предметы из игры «Майнкрафт», и хит сезона — гибкую игрушку для кота.

В день города жители Дзержинского также могли насладиться показательными выступлениям по вейкбордингу и соревнованиями по пляжному волейболу. На другой стороне карьера проходили соревнования по гребле на драгонботах. Это десятиместное каное, на которых вот уже восемь лет занимаются любители водного спорта в окрестностях Дзержинского. По словам руководителя клуба Романа Вернхоффа, соревнования за кубок главы города проходят с 2015 года. В этот раз между собой состязались как любители, которые всего несколько раз сидели на «драконе», так и серьезные профессиональные команды, принимавшие участие в чемпионатах России и мира. Серьезными соперниками для дзержинцев стали команды из Москвы, но все же кубок остался у хозяев.

На большой центральной сцене проходил концерт для детей. Вдоль Лесной — торговые ряды с воздушными шариками, сладкой ватой и игрушками, рядом — ярмарка народных промыслов. В парке «Сказка» провели мыльное шоу и бумажную вечеринку. На главной сцене гостей радовали юные участницы федерального проекта «Голос. Дети» Олеся Казаченко, Алиса Трифонова и София Фанта. Главной же звездой вечера стала Наташа Королева со своими проверенными временем хитами.

Когда стемнело, на сцену снова вышел глава городского округа Владимир Шелухин, чтобы подвести итоги праздника и представить команду организаторов.

«Праздник удался и жаль, что день заканчивается. Было много событий на различных площадках: мы занимались спортом, смотрели выступления, слушали музыкальные поздравления. Наша команда трудилась изо всех сил и могу пообещать, что мы будем также усердно работать впредь», — сказал глава.

Наконец, небо раскрасили долгожданные огни салюта.

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