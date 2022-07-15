«От детей слышу, что любят и ждут». «Доброе дело» Подмосковья привезло солдатам письма школьников
Продукты для жителей и письма от школьников для военных доставили из Подмосковья в ДНР
Волонтеры подмосковной акции «Доброе дело», поддержанной губернатором Андреем Воробьевым, вместе с российскими военными привезли в ДНР продукты и генератор для мирных жителей, а также письма от школьников Московской области — для военных. «360» пообщался с военнослужащими и простыми людьми, вынужденными постоянно прятаться от обстрелов.
В рамках акции «Доброе дело» школьники пишут письма на фронт со словами поддержки. Нередко они вкладывают в свои послания красивые рисунки. Такой подарок способен растрогать даже самого сурового, ожесточившегося от постоянного пребывания на передовой человека.
Один из солдат прочитал вслух свое письмо от третьеклассницы.
«Дорогие солдаты, спасибо вам за защиту. Никогда не надо сдаваться, мы верим в вас», — написала девочка.
Она пожелала военным здоровья, призвала «продолжать делать хорошие дела» и назвала «настоящими защитниками». На обратной стороне листа школьница старательно нарисовала яркие цветы.
«Больше всего хочу мира. Семья, дети у меня уже есть, что еще? От детей слышу, что любят и ждут», — расчувствовавшись, вытер слезу солдат.
Мирным жителям тоже приходится несладко. «360» побывал в одном из сел, где обстрелы ВСУ превратили дома в руины. Люди чудом остались живы.
«Меня колотит всю. Я выползу, дверь закрою, чтоб осколки не прилетели, а оно — все сюда. Я к стене прислонилась… За что? Как мне зимовать, как мне жить?» — посетовала одна из сельчанок.
Пока она остановилась у соседей, но и там нет ни света, ни воды.
Ситуацию немного улучшат генератор и продукты, привезенные волонтерами «Доброго дела».
В рамках акции Подмосковье собирает гумпомощь для жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины в 78 пунктах. Дополнительные пункты сбора есть в вузах и ссузах. Найти адрес ближайшего места сбора помощи можно на сайте volontermo.ru.