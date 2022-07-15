«От детей слышу, что любят и ждут». «Доброе дело» Подмосковья привезло солдатам письма школьников

Волонтеры подмосковной акции «Доброе дело», поддержанной губернатором Андреем Воробьевым, вместе с российскими военными привезли в ДНР продукты и генератор для мирных жителей, а также письма от школьников Московской области — для военных. «360» пообщался с военнослужащими и простыми людьми, вынужденными постоянно прятаться от обстрелов.

В рамках акции «Доброе дело» школьники пишут письма на фронт со словами поддержки. Нередко они вкладывают в свои послания красивые рисунки. Такой подарок способен растрогать даже самого сурового, ожесточившегося от постоянного пребывания на передовой человека.

Один из солдат прочитал вслух свое письмо от третьеклассницы.

Источник фото: телеканал «360»

«Дорогие солдаты, спасибо вам за защиту. Никогда не надо сдаваться, мы верим в вас», — написала девочка.

Она пожелала военным здоровья, призвала «продолжать делать хорошие дела» и назвала «настоящими защитниками». На обратной стороне листа школьница старательно нарисовала яркие цветы.

«Больше всего хочу мира. Семья, дети у меня уже есть, что еще? От детей слышу, что любят и ждут», — расчувствовавшись, вытер слезу солдат.

Мирным жителям тоже приходится несладко. «360» побывал в одном из сел, где обстрелы ВСУ превратили дома в руины. Люди чудом остались живы.

Источник фото: телеканал «360»

«Меня колотит всю. Я выползу, дверь закрою, чтоб осколки не прилетели, а оно — все сюда. Я к стене прислонилась… За что? Как мне зимовать, как мне жить?» — посетовала одна из сельчанок.

Источник фото: телеканал «360»

Пока она остановилась у соседей, но и там нет ни света, ни воды.

Ситуацию немного улучшат генератор и продукты, привезенные волонтерами «Доброго дела».

В рамках акции Подмосковье собирает гумпомощь для жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины в 78 пунктах. Дополнительные пункты сбора есть в вузах и ссузах. Найти адрес ближайшего места сбора помощи можно на сайте volontermo.ru.