Освобождение семей с детьми от НДФЛ при продаже земли назвали важной мерой для Подмосковья | 360°

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19 сентября 2022, 14:44

Освобождение семей с детьми от НДФЛ при продаже земли назвали важной мерой для Подмосковья

Подмосковье

19 сентября 2022, 14:44

Освобождение семей с детьми от НДФЛ при продаже земли назвали важной мерой для Подмосковья

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Новая законодательная инициатива — освободить семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка — поступила в Государственную Думу. Льготу можно будет использовать на улучшение жилищных условий.

По словам члена фракции «Единая Россия», депутата Госдумы Сергея Колунова, поправки в законодательство особенно важны для таких регионов как Московская область. Здесь много таунхаусов, клубных поселков и частных домовладений. Однако на сегодняшний день льготный режим продажи недвижимости затрагивает только продажу квартиры или дома, а на земельный участок под домом он не распространяется.

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«Если льгота касается продажи дома, то логично, что она должна распространяться и на земельный участок», — поясняет суть законопроекта Сергей Колунов.

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Депутат уточнил, что от уплаты НДФЛ планируется освободить семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет. Второе условие действия льготы: вырученные от продажи земельного участка средства должны быть потрачены в этом же году и исключительно на приобретение жилой недвижимости. Речь идет о существенной экономии, которую можно будет вложить в новую квартиру или новый дом.

По мнению Колунова, такая мера — это реальная поддержка россиян с детьми. При этом льгота напрямую учитывает интересы несовершеннолетних, ведь использовать ее можно только при условии улучшения жилищных условий семьи.

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