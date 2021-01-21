21 января 2021, 16:06
Жителей домов под реновацию освободили от взносов на капремонт в Подмосковье
Жителей, чьи дома подлежат реновации, освободили от взносов на капитальный ремонт в Подмосковье. Закон в трех чтениях приняли на 135-м заседании Мособлдумы.
Он стал частью подготовки к программе реновации жилищного фонда Московской области. Это отметил председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.
По его словам, в законе предусмотрели освобождение жильцов от взносов на капитальный ремонт общего имущества в домах, подлежащих сносу или реконструкции.
Мера будет действовать с первого месяца года, в котором предполагают начать переселение
Игорь Коханый.
Ранее уплаченные собственниками жилых помещений взносы будут использоваться при комплексном развитии территории застройки.
«Отмечу, что пока речи и скором переселении жителей, о сносе домов не идет», — подчеркнул Коханый.
Он добавил, что это вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений.