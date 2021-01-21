Жителей домов под реновацию освободили от взносов на капремонт в Подмосковье

Он стал частью подготовки к программе реновации жилищного фонда Московской области. Это отметил председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

По его словам, в законе предусмотрели освобождение жильцов от взносов на капитальный ремонт общего имущества в домах, подлежащих сносу или реконструкции.

Мера будет действовать с первого месяца года, в котором предполагают начать переселение Игорь Коханый.

Ранее уплаченные собственниками жилых помещений взносы будут использоваться при комплексном развитии территории застройки.

«Отмечу, что пока речи и скором переселении жителей, о сносе домов не идет», — подчеркнул Коханый.

Он добавил, что это вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений.