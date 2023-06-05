Подмосковье 05 июня 2023, 14:45 Современным освещением обеспечат 950 километров дорог Подмосковья за 7 лет

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Тема освещения дорог вошла в топ-3 по обращениям жителей Подмосковья, рассказала заместитель председателя областного правительства Анна Кротова. Фонарями оснастят не менее 60 километров в этом году, а за семь лет — свыше 950 километров.

По словам Кротовой, с 2017-го по 2019-й год в Подмосковье был прорыв по строительству линий уличного освещения.

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«Тема освещения дорог — на третьем месте по обращениям жителей. В 2018 году начали сбор предложений по строительству линий наружного освещения на дорогах. Мы видим, как растет запрос жителей», — отметила она на заседании с губернатором Андреем Воробьевым.

С 2020-го Подмосковье перешло на плановое строительство — в год возводят приблизительно 26 километров линий наружного освещения.

В 2023 году наш план — не менее 60 километров линий наружного освещения, из которых 25 километров — по обращениям жителей. Анна Кротова

Все работы, по ее словам, завершат к 31 октября. Вместе с тем в Подмосковье составили программу по освещению 35 километров вылетных дорог. В нее вошли самые интенсивные и травмоопасные участки. Работу выполнят к концу года.

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