Освещение улиц усовершенствовали в Электростали и Солнечногорске

Городские округа Электросталь и Солнечногорск завершили модернизацию наружного освещения. Усовершенствование системы освещения осуществили с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

«Три концессии по модернизации наружного освещения в Подмосковье находятся в активной стадии реализации. По двум проектам — в Электрогорске и Солнечногорске, концессионеры уже приступили к эксплуатации объектов, третья — в городском округе Богородском — находится на завершающем этапе инвестиционной стадии. Общий объем инвестиций по трем проектам превышает 1,6 миллиарда рублей», — рассказала о проектах ГЧП в сфере ЖКХ заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При реализации проектов меняют электросети, опоры осветительного оборудования, а также создают новые точки освещения и новые пункты управления. Модернизация наружного освещения повышает энергоэффективность системы. Три концессионных соглашения рассчитаны на срок 15 лет.

С 2015 года в регионе заключено всего 46 контрактов в формате ГЧП. Общая сумма инвестиций по этим контрактам превышает 308 миллиардов рублей.