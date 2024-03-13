Подмосковье 13 марта 2024, 11:31 Освещение на Северном обходе Лобни восстановят к концу недели Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Освещение на Северном обходе Лобни временно не работает из-за повреждения линии электроснабжения. Восстановительные работы проведут до конца недели.

С просьбой восстановить освещение на новой трассе в Министерство транспорта Московской области обратилась глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Реклама

«Сейчас освещение не работает из-за повреждения подводящей линии электроснабжения. Пока дорога строится, ее обслуживание выполняет подрядчик. Мы довели до его сведения, что проблему необходимо решать», — рассказала Анна Владимировна.

Ориентировочно ремонтные работы проведут 16 марта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».