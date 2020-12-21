Освещение и плитку заменили у мемориала павшим воинам в Электростали

В Электростали у памятника заменили светильники и плитку. Мемориал павшим воинам не ремонтировали больше 10 лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Заменить более устаревшие модели на новые светодиодные светильники несложно. Это нужно было сделать, потому что сейчас модели новые, экономичные. Они надежные», — рассказал Алексей Кузнецов, электромонтер.

Более 10 лет светильники возле мемориала павшим воинам не меняли. Многие из них выходили из строя, некоторые вообще не горели. Модернизировать освещение в одном из священных мест для жителей получилось благодаря соглашению между компанией «Светосервис-Электросталь» и городским округом.

«Для всего города, для людей, для безопасности, для красоты в первую очередь. Конечно, светлый город — светлое настроение», — отметил Анатолий Крупенко, мастер участка.

В 1968 году у братской могилы открыли мемориал. На массивных гранитных плитах сегодня высечены имена около четырех тысяч воинов. Они отдали жизни за свободу и независимость Родины.

Источник фото: телеканал «360»

«Это комплекс Победы, это комплекс славы, это комплекс дани нашим ветеранам. Это самое основное место славы, почета, традиций. Я думаю, в этом уникальность данного комплекса», — уточнил Владимир Денисов, заместитель главы администрации городского округа Электросталь.

У мемориального комплекса завершили работы по программе «Инициативное бюджетирование». Здесь заново сделали подходные пути, появилась новая плита.

«Первый этап модернизации выполнен по этой программе. Он закончен. Мы эти работы приняли. Относительно навели порядок к весне. Весной все здесь доведем до ума. И здесь будет тот порядок, который заслуживает этот мемориальный комплекс», — заявил Денисов.

Второй этап модернизации мемориала — это как раз замена светильников. До конца года здесь появится 80 белых шаров. Помимо замены уличного освещения, компания «Светосервис-Электросталь» обновит 500 декоративных светильников города.