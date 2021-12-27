Почти 300 осужденных привлекут к обработке земель Подмосковья от борщевика в 2022 году

Поставленные задачи по обработке земель от борщевика на 100% выполнили в Подмосковье в этом году. Это регулярная работа большого количества специалистов. К такому труду привлекают и осужденных. В уходящем году это коснулось 76 человек, совершивших нетяжкие преступления.

Об этом рассказала директор Центра агропромышленного развития Подмосковья Полина Булычева. Итоги борьбы с борщевиком подвели во время заседания Мособлдумы.

По результатам совещания стало известно, что в этом году в Московской области обработали более 18 тысяч гектаров земель — план выполнили на 100%.

К работе привлекали и осужденных — тех, у кого нетяжкие преступления. Это, например, мелкое мошенничество и систематические нарушения общественного порядка.

В 2022 году к работам планируется привлечь 275 осужденных в 21 городском округе пресс-служба Мособлдумы.

На каждый год с 2022-го по 2024-й Подмосковье предусмотрело по 14 миллионов рублей на борьбу с борщевиком.

Все три ежегодных этапа борьбы с борщевиком завершили в Подмосковье. От опасного сорняка обработали более 18 тысяч гектаров.

С начала года в регионе начислили штрафы на сумму более 400 миллионов рублей.