Около 50 осужденных привлекли к покосу борщевика в Подмосковье

К покосу борщевика в Подмосковье привлекли около 50 осужденных за нетяжкие правонарушения. Они работают в 11 городских округах.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, это те, кого приговорили к обязательным работам.

Больше всего осужденных косят борщевик в Истре — девять. Следом идут Клин, Волоколамск, Талдом и Щелково.

Планируем привлечь к обязательным работам по покосу борщевика до 275 осужденных Сергей Воскресенский.

По его словам, они приступят к покосу в 22 городских округах Московской области.

Осужденные работают с помощью косилок и триммеров. Они также выкапывают корни борщевика лопатами.

«Каждому работнику выдали средства защиты, инструмент и оборудование», — сказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

Вместе с тем каждый из осужденных уже прошел обучение и получил рекомендации о мерах безопасности при обработке растений.