Около 50 осужденных привлекли к покосу борщевика в Подмосковье
К покосу борщевика в Подмосковье привлекли около 50 осужденных за нетяжкие правонарушения. Они работают в 11 городских округах.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, это те, кого приговорили к обязательным работам.
Больше всего осужденных косят борщевик в Истре — девять. Следом идут Клин, Волоколамск, Талдом и Щелково.
Планируем привлечь к обязательным работам по покосу борщевика до 275 осужденных
По его словам, они приступят к покосу в 22 городских округах Московской области.
Осужденные работают с помощью косилок и триммеров. Они также выкапывают корни борщевика лопатами.
«Каждому работнику выдали средства защиты, инструмент и оборудование», — сказали в Минсельхозпроде Подмосковья.
Вместе с тем каждый из осужденных уже прошел обучение и получил рекомендации о мерах безопасности при обработке растений.