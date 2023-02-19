Подмосковье 19 февраля 2023, 01:23 Оставшийся сиротой мальчик из Мариуполя обрел новую семью в Ивантеевке

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Жительница Ивантеевки Юлия в октябре 2022 года уехала в Мариуполь с очередным грузом гуманитарной помощи. Там она встретила 10-летнего мальчика Даню. Он вернул Юле половину пакета гумпомощи со словами — «Я же один, этого для меня много». Женщина сразу приняла решение, что в полуразрушенном доме ребенок больше не останется и поедет с ней, в Россию.

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В этом ее сразу поддержал и муж.

«Надо было его забирать сюда, потому что тут у него есть хотя бы шанс — нормально школу закончить, получить хоть какое-то образование, понять, что он вообще хочет. Сомнений никаких не было, нужно было сразу забирать», — рассказывает муж Юлии Константин.

Мальчишка действительно жил один — его мама умерла восемь лет назад, отец — в 2022, в живых осталась только бабушка, но и она не могла быть рядом. На тот момент ни мальчик, ни Юлия не знали, где бабушка.

«Мы знали, что она есть, и пытались ее искать, потом нам помогли. Я знала, что она где-то в России», — рассказывает Юлия.

Под Новый год бабушку Дани удалось найти, ее забрали из Казани и привезли в Подмосковье. Так воссоединилась старая семья и сплотилась новая.

Недавно Валентине Павловне сообщили, что у нее есть возможность вернуться — на месте разрушенного дома, где раньше жила семья, почти достроили новый, все, что нужно — приехать и подписать документы.

«Это не мне принимать решение. Если бабушка решит здесь жить, значит, мы будем жить здесь», — сказала Юлия.

Смотрите подробности — в сюжете «360».