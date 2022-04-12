Приехавшие в Подмосковье школьники из Донбасса попросили о гумпомощи для оставшихся дома родственников

К объявленной учениками гимназии имени Примакова по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса присоединились другие учебные заведения Московской области, в том числе те, где учатся дети, эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик. При общении с губернатором Московской области Андреем Воробьевым они попросили расширить географию поставок гуманитарных грузов в населенные пункты, где остались их родные. Глава региона попросил школьников сообщить родственникам, что помощь обязательно придет.

Директор школы № 34 в городском округе Подольск Инна Горкавая рассказала, что акция по сбору гуманитарной помощи для Донбасса — это личная история. В учебном заведении сейчас учатся дети, приехавшие из Донецкой и Луганской народных республик.

«Сегодня рядом со мной мои ученики — ребята, приехавшие из Донбасса, и их одноклассники.

Когда новые ученики появились в нашей школе, мы сразу начали адресно им помогать. А сегодня с удовольствием присоединимся к акции „Примаковки“, потому что для нас Донбасс — это личная история», — подчеркнула она.

Один из школьников отметил, что для тех, кто сейчас живет на границе фронта гуманитарная помощь сильно необходима. «Просто вода, еда, медикаменты — это реально тепло и важно», — отметил мальчик.

Андрей Воробьев рассказал, что в доставке гуманитарной помощи помогает подмосковный главк МЧС. Груз доставляют самолетами или фурами.

«Сейчас мы перегружаем на границе и везем в Донецк. Естественно, это не единственная точка будет. Уже было сказано про Мариуполь, Волноваху. Эта география будет расширяться», — отметил он.

Одна из школьниц попросила начать доставку гуманитарной помощи в Макеевку, где осталась ее 80-летняя бабушка.

«У них там рядом рынок находился, но сейчас его закрыли и магазины большие тоже. А в других магазинах — там, во-первых, цены поднялись, ну и ехать туда ей минут 40, не меньше. Ну 80 лет человеку, сами понимаете, ходить почти никуда не может», — рассказала она.

По словам девочки, бабушке нужны продукты, вода, стиральные порошки и обычные салфетки. Она пояснила, что воду в городе часто отключают, газа нет, потому что боятся попадания снаряда. Школьница отметила, что бабушка ни разу не получала гуманитарную помощь, которая ей так нужна.

«Слышу вас. Давайте обязательно посмотрим. Понятно, что зависит от ситуации. Но в любом случае спасибо, что вы это говорите. Передавайте бабушке самые добрые пожелания. Скажите, что помощь придет к ней. И что мы всех любим», — ответил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что учителя и школьники Подмосковья очень тепло приняли детей Донбасса, чтобы спасти их от стресса и переживаний прошлого.

«Очень надеемся, что вы успешно сдадите ЕГЭ и поступите туда, куда хотите. Как известно, в жизни важны знания, но еще более важны добрые поступки и дела. Мы тоже будем делать это вместе с вами», — отметил Андрей Воробьев.

Акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса придумали ученики Гимназии имени Примакова после встречи с блогером Владиславом Кобяковым. В ходе беседы возникла тема добра и блогер предложил придумать школьникам хорошее дело. Так появилась акция по сбору гуманитарной помощи. Сами гимназисты заявили, что можно собирать, как бытовые вещи, так и просто открытки и письма с добрыми пожеланиями. Они призвали остальные школы Подмосковья присоединиться к этой акции. Губернатор Московской области призвал глав округов обратить внимание на акцию школьников. Он подчеркнул, что детская идея поможет привлечь к добрым делам как больше людей.