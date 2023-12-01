Подмосковье 01 декабря 2023, 19:36 Оставшаяся без попечения родителей жительница Истры получила квартиру пресс-служба администрации городскогоокруга Истра

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В Истре оставшаяся без попечения родителей Мария Саъдуллоева получила ключи от собственной квартиры. Она стала 10-м ребенком, кому в этом году выдали жилье. До конца года его получат еще четыре человека.

прсс-служба администрации городского округа Истра

Мария Саъдуллоева осталась без попечения родителей. Опеку над девочкой оформила семья Кизириди. Недавно Маше исполнилось 18 лет, и подарком ко дню рождения стала собственная квартира. Ключи вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

пресс-служба администрации городского округа Истра

«Новое жилье, новая взрослая жизнь — это, мне кажется, ответственное событие. Желаю, чтобы в этих новых квадратных метрах тебе сопутствовала только удача и счастье. Я очень надеюсь, что у тебя будет своя семья, чтобы это был новый этап в твоей жизни», — заявила Витушева.

Мария сейчас живет с приемными родителями в Дедовске, учится по специальности повар в Истринском филиале Красногорского колледжа.

Выдача ключей от квартир осуществляется в рамках региональной программы «Жилище».

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