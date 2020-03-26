Малый и средний бизнес в условиях пандемии несет серьезные убытки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал, что власти региона готовы поддержать их в критической ситуации.

Воробьев подчеркнул, что бизнесмены должны самостоятельно напомнить о себе, если они оказываются в критической ситуации. Если речь идет о малом и среднем бизнесе, им нужно обратиться к главам муниципалитета или министерству Подмосковья. Владельцы крупных предприятий и производств могут обратиться за помощью лично к губернатору Московской области.

Наша задача — помочь компаниям. Наш президент очень много предложил по поддержке малого и среднего бизнеса. В любом случае мы будем с бизнесом дальше находиться в тесном контакте, чтобы он оставался на плаву Андрей Воробьев.

Сейчас в регионе разрабатывают необходимые меры для поддержки бизнесменов. Власти рассматривают возможность внести мораторий на уплату арендных платежей субъектам МСП — арендаторам регионального или муниципального имущества, дать гарантии бюджета Подмосковья или реструктурировать кредиты. Андрей Воробьев пообещал, что власти региона продолжат держать связь с банками.

Губернатор призвал предприятия не увольнять сотрудников и не сокращать им зарплаты.

«Людей, пожалуйста, не обижайте, дорогие наши бизнесмены, хотя понимаем, что вам очень и очень тяжело», — заключил Андрей Воробьев.

По последним данным, в Московской области зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом нового типа. Семеро пациентов уже выздоровели, среди остальных нет больных в тяжелом состоянии.