Остаться дома вместе с «Активным долголетием». В Серпухове запустили онлайн-тренировки для пожилых

На спортивные уроки в клубе приходили около 40 пенсионеров. Но свои коррективы в общественную жизнь внес коронавирус. Теперь, чтобы ученики не забросили занятия, тренеры начали ежедневно записывать видеоролики.

Их выкладывают в социальные сети и на сайте самого клуба. А в Instagram для активных бабушек и дедушек проводят еще и прямые эфиры с тренировками. Все упражнения, показываемые на экранах, можно повторить в домашних условиях.

Клуб «Активное долголетие» уже перешел на онлайн-формат и в других городах Подмосковья. Так, например, дистанционные занятия для пожилых запустили в Солнечногорске. Инструктор по физкультуре разработал программу для домашних условий. Активно записывают и уроки компьютерной грамотности. Не обошли стороной такие популярные направления, как танцы, рисование и вязание.

В рамках давно полюбившегося старшему поколению проекта «Активное долголетие» на творческие и спортивные занятия в 45 досуговых клубах записаны сейчас около семи тысяч человек из Подмосковья.

Горячая линия для пожилых людей в Подмосковье

В Подмосковье пенсионеры могут позвонить на горячую линию по поддержке пожилых людей. Операторы ответят на вопросы, касающиеся коронавируса.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Колл-центр работает круглосуточно.

Также по этому номеру пенсионеры и маломобильные жители могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.