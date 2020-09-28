Остатки немецкого велосипеда времен ВОВ подняли со дна пруда в Солнечногорске

Военные артефакты подняли из пруда в деревне Бедово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Солнечногорска.

Какая судьба ждет часть находок — неизвестно. Каску отдали в подарок жителю деревни, а вопрос о передаче остальных вещей вскоре решат.

Например, их смогут разместить в местном краеведческом музее или передать на хранение в одну из школ Солнечногорска.

Также в пресс-службе уточнили, что всего до конца года в округе расчистят 12 водоемов. В порядок привели уже шесть из них. Все работы выполнили по национальному проекту «Экология».