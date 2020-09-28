28 сентября 2020, 10:26
Остатки немецкого велосипеда времен ВОВ подняли со дна пруда в Солнечногорске
Водолазы нашли остатки немецкого велосипеда времен Великой Отечественной войны в пруду Солнечногорска. Расчищая дно, там же они обнаружили автомат МР-40 и каску.
Военные артефакты подняли из пруда в деревне Бедово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Солнечногорска.
Какая судьба ждет часть находок — неизвестно. Каску отдали в подарок жителю деревни, а вопрос о передаче остальных вещей вскоре решат.
Например, их смогут разместить в местном краеведческом музее или передать на хранение в одну из школ Солнечногорска.
Также в пресс-службе уточнили, что всего до конца года в округе расчистят 12 водоемов. В порядок привели уже шесть из них. Все работы выполнили по национальному проекту «Экология».