«Останутся шрамы от таких потрясений». Андрей Воробьев рассказал, во сколько коронавирус обойдется Подмосковью

Коронавирус дорого обошелся всему миру, и Подмосковье не исключение. Однако убытки считать еще рано — пандемия пока не побеждена. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

Андрей Воробьев отметил, что у региона, безусловно, «останутся шрамы от таких потрясений». Он отметил, что пандемия затронула рынок энергоресурсов. Кроме того, чтоит ждать цепную реакцию, связанную с рынком металлов.

Мы стараемся в своем бюджете оставить все важные, капитальные стройки. Сейчас разработали специальный стандарт по строительству капитальных домов и при первой возможности откроем эту индустрию Андрей Воробьев

Он отметил, что владельцы компаний понимают — работать теперь придется по новым стандартам. Нужно обязательно обеспечить сотрудников масками, респираторами, а также организовать специальные контроль на входе и условия проживания.

«Такие условия лучше, чем простой и потеря огромного количества денег», — заключил Андрей Воробьев.