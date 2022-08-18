Остановочные павильоны начали менять в Коломне

Старые остановочные павильоны в Коломне начали менять на новые. Они достаточно красивые, выполнены в едином подмосковном стиле. Уже сейчас первые такие остановки появились в центре города. Они сделаны из металлического каркаса и ударопрочного стекла. В каждом есть крыша, которая защищает от солнца и осадков. Есть скамейки и урны.

«На сегодняшний момент мы работаем в едином стандарте по Московской области, чтобы наше Подмосковье было единообразное, красивое. Поставили стеклянные современные остановочные павильоны, которые будут радовать глаз наших жителей, наших гостей», — поделился первый заместитель главы администрации Коломны Денис Лубяной.

Меняют павильоны на региональных маршрутах общественного транспорта и на трамвайных остановках в Коломне. Подход к работе комплексный. Появляются не только новые сооружения, ведутся работы и по обновлению асфальтового покрытия. В планах до конца месяца установить 14 новых автобусных павильонов. Всего же в Подмосковье в этом году обновят 201 остановку общественного транспорта в 28 городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке Новолыткаринского шоссе в Ленинском округе и рассказал о дорожных проектах Подмосковья.