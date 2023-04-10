Подмосковье 10 апреля 2023, 13:40 Остановку около временной поликлиники добавили в расписание автобусного маршрута № 4 в Солнечногорске

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Новую остановку добавили в расписание автобусного маршрута № 4 в Солнечногорске с 1 апреля. Теперь общественный транспорт будет останавливаться около временной поликлиники на территории бывшего военного городка Выстрел.

Сейчас взрослая поликлиника в микрорайоне Рекинцо закрыта на капитальный ремонт, и врачи принимают пациентов в корпусе по адресу: улица Военный городок, дом № 13А. Новый остановочный пункт внесли в расписание маршрута № 4 для удобства жителей, первый рейс стартует от него в 6:30.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков во время объезда территории бывшего военного городка Выстрел обсудил с местными жителями удобство новой схемы транспортного сообщения.

«Жители поблагодарили за оперативное решение вопроса, но на момент нашего общения автобус опаздывал по расписанию. Коллегам поручил наладить работу, чтобы пассажиры не испытывали неудобств», — рассказал Константин Михальков.

Также для повышения пропускной способности и безопасности у здания поликлиники обустроили круговое движение.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион начал получать современные автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ. Их запустят как по уже действующим, так и по новым маршрутам Подмосковья.

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