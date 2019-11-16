Путь сократился вдвое. Остановку автобуса открыли в деревне Лупаново Дмитровского округа

Всего одна остановка в Дмитровском городском округе серьезно оживила будни сразу в двух деревнях — Лупаново и Зараменье. В муниципалитете обновили маршрут автобуса № 32.

Несколько недель назад в Зараменье открылся распределительный центр «Леруа Мерлен», сотрудники которого попросили губернатора об остановочном пункте. Раньше люди ходили до автобусов по темноте, да еще и вдоль леса. Теперь все рядом.

Новая остановка стала настоящим спасением для жителей окрестных сел. Ведь раньше чтобы добраться до Дмитрова, жителям деревень Лупаново и Зараменье приходилось идти до автобуса пешком минут 30.

«Сейчас пятнадцать минут медленным шагом, и ты уже на остановке», — рассказала Ольга Титова, жительница деревни Лупаново.

Источник фото: телеканал «360»

Еще меньше времени до остановки добираются жители Подмосковья, которые работают в распределительном центре «Леруа Мерлен».

Даниил Селиверстов первым задумался о появлении новинки. На работу всех сотрудников привозит и увозит служебный транспорт, но у него свое расписание. А сюда, в Зараменье, теперь заезжает обычный автобус. Четыре раза в день, начиная с 9 утра.

«Если задержался на работе, можешь не думать о служебном транспорте», — отметил Даниил Селиверстов, сотрудник компании «Леруа Мерлен».

Свою просьбу сотрудник «Леруа» озвучил на встрече с губернатором. Несколько недель назад. И вот маршрут уже обновлен.

Автобус № 32 «Дмитров — станция Икша — санаторий Горки» — один из самых популярных в Дмитровском округе. Ежедневно маршрутом пользуются порядка 900 человек. Люди приезжают не только с Дмитровского округа, но и из Солнечногорска и Клина.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы посмотрим, как организовать доставку еще из тех территорий. Видим, что автобус хороший, удобный. Всегда нужно маршрут выстраивать под точку притяжения», — заявила замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

В следующем году в логистическом центре «Леруа Мерлен» будут работать более 700 жителей Подмосковья — примерно в три раза больше, чем сейчас. Разработка новых маршрутов через Зараменье и распределительный центр — неизбежна. И от этого выиграют, пожалуй, все.