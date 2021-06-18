В Московской области есть ветхие и аварийные дома, которые нуждаются в расселении. В основном это двух- или трехэтажные постройки барачного типа. Сейчас регион активно решает эту проблему.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в программе «Специальный гость» канала RTVI. Он отметил, что для решения этой проблемы нужно строить новое жилье с умом, а также расселять ветхие дома.

«Есть жилье, которое безнадежно устарело, в Москве. Но это цветочки по сравнению с устаревшим жильем у нас. У нас есть постройки двух и трехэтажные, барачного типа. Мне стыдно об этом говорить», — подчеркнул губернатор.

Наша задача — обеспечивать перемены, строить новое комфортное жилье. Создавать все условия, но остановить жизнь, остановить развитие невозможно Андрей Воробьев.

Сейчас в старых малоэтажных домах живут примерно миллион человек. Чтобы предоставить им комфортное жилье, в Московской области начали программу реновации. Основные работы придутся на 2023 год, но подготовка уже началась. В этом году планируют определить конкретные места застройки, вынести их на аукцион и устроить конкурс для застройщиков.