    26 июня 2020, 22:10

    Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили в Истре в родовой могиле

    Алена Собкалова, Юлия Житная

    Останки участника войны Михаила Ющенкова обнаружил поисковой отряд «Взрыв». Младший сержант, москвич погиб в 42 году под Сталинградом.
    Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили в Истре в родовой могиле | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Как им это удалось — я даже не берусь судить. Потому что это просто клочок бумажки маленький, который они смогли как-то расшифровать — ФИО. И выйти таким образом на нас», — рассказал Николай Циркунов, внучатый племянник участника Великой Отечественной войны.

    Затем надо было подтвердить родство и выбрать место перезахоронения. Доставить останки из Волгоградской области в Подмосковье помогла истринская администрация. Но из-за пандемии коронавируса сроки затянулись — весь процесс продлился около года.

    Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили в Истре в родовой могиле | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Я горд тем, что все-таки сегодня наконец-то вернули героя Великой Отечественной войны Михаила Ющенкова и захоронили его к его родителям. Это имеет самое, наверное, огромное значение для всех, кто здесь живет — в Истре, мы благодаря ему сегодня и живы», — отметил Алексей Кузнецов, заместитель главы администрации округа Истра.

    Михаил Ющенков родился в 1922 году в многодетной семье. В 18 лет призвался в армию, через год — попал на фронт. Еще через год погиб на поле боя. После окончания войны родители Михаила переехали в Истру, где и были похоронены. Поэтому их сын — герой Великой Отечественной войны — тоже теперь покоится здесь.

    Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили в Истре в родовой могиле | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    А поисковые отряды по всей стране продолжают свою работу: устанавливают личности безымянных солдат, ищут их родственников.