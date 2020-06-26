Останки участника Великой Отечественной войны перезахоронили в Истре в родовой могиле

Останки участника войны Михаила Ющенкова обнаружил поисковой отряд «Взрыв». Младший сержант, москвич погиб в 42 году под Сталинградом.

Источник фото: телеканал «360»

«Как им это удалось — я даже не берусь судить. Потому что это просто клочок бумажки маленький, который они смогли как-то расшифровать — ФИО. И выйти таким образом на нас», — рассказал Николай Циркунов, внучатый племянник участника Великой Отечественной войны.

Затем надо было подтвердить родство и выбрать место перезахоронения. Доставить останки из Волгоградской области в Подмосковье помогла истринская администрация. Но из-за пандемии коронавируса сроки затянулись — весь процесс продлился около года.

Источник фото: телеканал «360»

«Я горд тем, что все-таки сегодня наконец-то вернули героя Великой Отечественной войны Михаила Ющенкова и захоронили его к его родителям. Это имеет самое, наверное, огромное значение для всех, кто здесь живет — в Истре, мы благодаря ему сегодня и живы», — отметил Алексей Кузнецов, заместитель главы администрации округа Истра.

Михаил Ющенков родился в 1922 году в многодетной семье. В 18 лет призвался в армию, через год — попал на фронт. Еще через год погиб на поле боя. После окончания войны родители Михаила переехали в Истру, где и были похоронены. Поэтому их сын — герой Великой Отечественной войны — тоже теперь покоится здесь.

Источник фото: телеканал «360»

А поисковые отряды по всей стране продолжают свою работу: устанавливают личности безымянных солдат, ищут их родственников.