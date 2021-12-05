Останки солдата Великой отечественной войны спустя 80 лет перезахоронили в родной деревне в Подмосковье

Имена тех, кто в самом начале Великой Отечественной войны ушел в народное ополчение, сейчас можно узнать в выписках из журналов 1940-х. Среди них был и Иван Николаев — младший командир, проходил службу в 151-й отдельной мотострелковой бригаде. Однако о его дальнейшей судьбе ничего не было известно, солдат не числится ни в списках погибших, ни среди пропавших без вести. Только спустя 80 лет его останки смогли обнаружить поисковики.

Родственники Ивана Николаева рассказывают, что, когда им позвонили и рассказали о находке, им поначалу было очень трудно в это поверить.

«Никакой информации не было. Все, что мы знали — это то, что в начале июня ушел в ополчение. И больше о нем ничего не было известно. Мы с бабушкой ходили в церковь поминали его. И больше ничего», — делится внучка советского военного Елена Кувшинникова.

Останки обнаружил поисковый отряд «Бумеранг». Выяснилось, что солдат погиб в ноябре 1941 года под Наро-Фоминском. Опознать воина удалось по смертному медальону. В нем был указан довоенный адрес Николаева — деревня Путилково.

Поисковики рассказали, что первым делом нашли родственников погибшего военного.

«На этом мемориале нашлась его фамилия. Потом при помощи администрации Красногорска по церковным книгам удалось найти, что действительно такой человек был. Жена его Евдокия. Здесь проживала», — поделился руководитель военно-исторического поискового отряда «Бумеранг» Михаил Алексеев.

Родственникам передали останки воина. Было решено перезахоронить Ивана Николаева рядом с его супругой Евдокией. За всю свою жизнь она больше никогда не вышла замуж: возможно, продолжала ждать с войны своего мужа.

Весной прошлого года под Наро-Фоминском поисковый отряд, помимо Ивана Николаева, нашел останки еще семи красноармейцев. Установить их личности поисковикам так и не удалось. Всех военных захоронили в деревне Таширово. Имя погибшего воина Николаева теперь увековечат в Московской областной Книге памяти «Они погибли в битве под Москвой».