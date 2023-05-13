Подмосковье 13 мая 2023, 19:34 Останки погибшего в ВОВ солдата Ивана Соцкова захоронили в Орехово-Зуеве Пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево

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Останки погибшего в 1941 году красноармейца Ивана Соцкова захоронили на территории Старого Малодубенского кладбища в Орехово-Зуеве. Мероприятие по увековечиванию памяти бойца организовало Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, старшина Иван Ефимович Соцков долгое время считался пропавшим без вести. Останки солдата обнаружили поисковики из Смоленской и Московской области в ноябре 2021 года в Ельнинском районе под Смоленском. Красноармейца похоронили рядом с женой и младшей дочерью по просьбе родственников.

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«За прошлый год в Московской области перезахоронили более 200 бойцов, которые были обнаружены на территории региона. Конечно, работа на этом не останавливается. Стартовал новый сезон, в котором поисковиками Московской области запланировано более 250 экспедиций», — отметила министр.

Иван Ефимович Соцков родился в 1898 году в деревне Киржач Владимирской области. Орехово-Зуевский военный комиссариат призвал мужчину на службу в армию. В должности помощника командира взвода солдат воевал в 153-й стрелковой дивизии. С декабря 1941 года считался пропавшим без вести.

На траурном мероприятии присутствовали представители администрации городского округа, общественных объединений, местные жители города, поисковые отряды Московской области, а также родственники красноармейца, которые получили личные вещи героя.

«К сожалению, из присутствующих здесь родственников его никто не видел, о прапрадеде мы знаем только из воспоминаний бабушки. Долгое время с ней жила тетя — самый старший член семьи. Вот она и рассказывала нам, что ушел дед на войну, для него она была второй. Он еще в Гражданской принимал участие, а потом уж и в Великой Отечественной», — поделился правнук солдата Сергей Бачурин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о военно-патриотическом клубе «Илья Муромец», члены которого ежегодно проводят поисковые экспедиции.

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