Останки летчиков Великой Отечественной войны захоронили в Лосино-Петровском в День памяти

В Лосино-Петровском захоронили останки летчиков, погибших в 1941-м году. 80 лет их считали пропавшими без вести.

80 лет минуло с начала Великой Отечественной войны, а в земле все находят ее тяжкие свидетельства — останки погибших героев, ржавую технику и боеприпасы. На гражданском кладбище в поселке Свердловский состоялось перезахоронение останков летчика из 41-го, жителя этого поселка Павла Моторина. На 80 лет для потомков он оставался без вести пропавшим. Вместе с ним захоронили останки всего экипажа.

«Гордость, когда ветераны возвращаются на Родину. Самое главное, чтобы родная душа вернулась на Родину. Это главное», — отметил Александр Гайдученко, внучатый племянник Павла Моторина.

Самолет нашли обнинские следопыты. По остаткам поисковики восстановили картину гибели.

«Это камень с души. Хотя, конечно, он в списках поименных в Казахстане. Будем знать, что здесь нашелся», — сказал Георгий Халабурдин, племянник Семена Халабурдина.

Поисковики выяснили, что над деревней, в которой находился штаб, бомбардировщик сбил самолет зенитным снарядом — попал в двигатель. Экипаж погиб от взрыва, а неуправляемый самолет пролетел еще полкилометра и упал в лесу.

«Долго лет шли к этому месту. Попадались фрагменты самолета. Мы пытались понять, что за самолет. И однажды, в 18-м году, весной шли по топкому болоту. И у деревеньки увидели такую огромную яму, заполненную водой. И когда щупом туда потыкали, пошло масло. И мы поняли, видимо, самолет там», — рассказала Галина Слесарева, командир военно-поискового объединения «Обнинские следопыты».

В результате проделанной поисковиками работы появилась реальная надежда установить личности всех членов экипажа. Долгая и кропотливая работа обнинских следопытов в военных архивах дала результат. Имена всего экипажа были установлены.

«Я думаю, это очень важная церемония. Тем более в такой знаменательный день. День памяти и скорби. Через 80 лет мы провожаем в последний путь экипаж бомбардировщика. Это очень важно. И сточки зрения того, что это военно-патриотическое воспитание молодежи. Они должны видеть, что деды не зря отдали свои жизни», — отметил Федор Жданов, военный комиссар по городам Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский.

На прощальную церемонию пришли десятки жителей поселка. Под залпы караула, со всеми воинскими почестями, прах Павла Моторина, Семена Халабурдина и Николая Мартыненко захоронили на местном кладбище.

«Безусловно, война не считается завершенной, пока не похоронен последний солдат. Я искренне выражаю благодарность поисковому отряду, потому что они делают очень тяжелую, непростую работу», — подчеркнул Илья Максимов, первый заместитель главы городского округа Лосино-Петровского.