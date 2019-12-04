Останки красноармейца захоронили в Одинцовском г. о. Поисковики надеются найти его родных

Останки неизвестного красноармейца захоронили в деревне Жуковка Одинцовского городского округа. Погиб он в 1941 году под Киевом. Понять, за кого сражался боец — помогли его личные вещи — пуговица и ложка.

Солдат был найден украинскими поисковиками.

«К сожалению, имени данного солдата установить не удалось, но мы на этом не останавливаемся. Неизвестных солдат у нас очень много», — отметил советник по международному сотрудничеству общественного движения «Поисковое движение России» Антон Торгашев.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты института антропологии смогли воссоздать его внешность. Поисковики не теряют надежды, что так по фотографии удастся найти родных красноармейца. Захоронить останки погибшего было решено в Одинцовском округе — в деревне Жуковка. На панихиду пришли местные жители.

Источник фото: телеканал «360»

«Будущим поколениям доносится не то, что было на самом деле. И вот то, что пришли люди и то, что мощи солдата вернули — подтверждение того, что многие люди все- таки помнят, знают нашу историю и хотят дальнейшим поколениям передать эту информацию», — сказала местная жительница Оксана Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Попрощаться с красноармейцем пришли около 50 человек. Панихида прошла в День неизвестного солдата. В ней также приняли участие юнармейцы, поисковики, школьники.