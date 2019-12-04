Останки красноармейца захоронили в Одинцовском г. о. Поисковики надеются найти его родных
Солдат был найден украинскими поисковиками.
«К сожалению, имени данного солдата установить не удалось, но мы на этом не останавливаемся. Неизвестных солдат у нас очень много», — отметил советник по международному сотрудничеству общественного движения «Поисковое движение России» Антон Торгашев.
Специалисты института антропологии смогли воссоздать его внешность. Поисковики не теряют надежды, что так по фотографии удастся найти родных красноармейца. Захоронить останки погибшего было решено в Одинцовском округе — в деревне Жуковка. На панихиду пришли местные жители.
«Будущим поколениям доносится не то, что было на самом деле. И вот то, что пришли люди и то, что мощи солдата вернули — подтверждение того, что многие люди все- таки помнят, знают нашу историю и хотят дальнейшим поколениям передать эту информацию», — сказала местная жительница Оксана Харламова.
Попрощаться с красноармейцем пришли около 50 человек. Панихида прошла в День неизвестного солдата. В ней также приняли участие юнармейцы, поисковики, школьники.