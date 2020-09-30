Останки героя Великой Отечественной войны захоронили в Рузском округе

В поселке Дорохово Рузского городского округа захоронили останки героя Великой Отечественной войны. В мирное время Иван Петрович Башмаченков был учителем начальных классов Дороховской школы. Он погиб подо Ржевом в 42-м году. Еще совсем недавно его имя было в списке пропавших без вести.

Останки красноармейца обнаружили в середине сентября сводным поисковым отрядом. В него вошли волонтеры из столицы, Московской области, Брянска, Красноярска и Алтайского Края.

«По берегу Волги, там такой склон, они ходили и смотрели. Мы нашли сначала кружку солдатскую. Потом дальше пошли останки. Дальше стали разрабатывать и подняли человека, бойца», — рассказал Игорь Петров, командир поискового отряда «Транснефть-Дружба».

Участники международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» нашли останки 700 красноармейцев. Но пока удалось расшифровать только 11 солдатских медальонов из двадцати. Имена владельцев вычеркнули из списка пропавших без вести.

В поисковых экспедициях подо Ржевом металлоискатели почти бесполезны. На месте боев земля буквально нашпигована осколками мин и снарядов. Поэтому работать приходится вручную — в основном лопатами. И это тяжелый труд.

«Я хочу поблагодарить, сказать искренние слова благодарности поисковикам, которые не перестают искать и не перестают возвращать домой этих бойцов. Спасибо большое, низкий вам поклон», — сказал Николай Пархоменко, глава Рузского округа.

Торжественное захоронение останков учителя начальных классов и командира пулеметного взвода Ивана Башмаченкова состоялось накануне дня учителя. После памятной литии, желающие посетили музей в Дороховской школе.