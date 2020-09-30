Останки героя Великой Отечественной войны захоронили в Рузском округе
Останки красноармейца обнаружили в середине сентября сводным поисковым отрядом. В него вошли волонтеры из столицы, Московской области, Брянска, Красноярска и Алтайского Края.
«По берегу Волги, там такой склон, они ходили и смотрели. Мы нашли сначала кружку солдатскую. Потом дальше пошли останки. Дальше стали разрабатывать и подняли человека, бойца», — рассказал Игорь Петров, командир поискового отряда «Транснефть-Дружба».
Участники международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» нашли останки 700 красноармейцев. Но пока удалось расшифровать только 11 солдатских медальонов из двадцати. Имена владельцев вычеркнули из списка пропавших без вести.
В поисковых экспедициях подо Ржевом металлоискатели почти бесполезны. На месте боев земля буквально нашпигована осколками мин и снарядов. Поэтому работать приходится вручную — в основном лопатами. И это тяжелый труд.
«Я хочу поблагодарить, сказать искренние слова благодарности поисковикам, которые не перестают искать и не перестают возвращать домой этих бойцов. Спасибо большое, низкий вам поклон», — сказал Николай Пархоменко, глава Рузского округа.
Торжественное захоронение останков учителя начальных классов и командира пулеметного взвода Ивана Башмаченкова состоялось накануне дня учителя. После памятной литии, желающие посетили музей в Дороховской школе.