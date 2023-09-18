Подмосковье 18 сентября 2023, 16:56 Останки героев Великой Отечественной войны перезахоронили в братской могиле под Истрой Телеканал «360»

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Останки 12 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в братской могиле в деревне Лукино. Их обнаружили поисковики из Истры.

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В деревне Лукино под Истрой в 1941 году шли кровопролитные бои.

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«По архивным данным деревня Лукино до 10 раз в день переходила из рук в руки. Потери здесь были порядка пяти тысяч человек и с той и с другой стороны», — рассказал вице-президент международной ассоциации общественных поисковых отрядов стран СНГ Валерий Кураков.

Вместе с солдатами были обнаружены останки двух девушек. Поисковики предполагают, что это медицинские сестры. Установить их личности не удалось.

«К сожалению, установить имена редко удается, потому что не у всех были именные медальоны. Они представляют собой небольшие отрезки бумаги и, конечно, не у всех сохраняются», — рассказал начальник отдела по взаимодействию с поисковыми объединениями Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Михаил Стуканов.

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Отряд из Истры ведет поиски не только в городском округе, но и по всей России. За время работы они нашли сотни бойцов и помогли их захоронить.

«Ребята используют старые карты и старые письма, а также информацию от жителей, проводят раскопки, поднимают [останки бойцов]. Далее мы их перезахораниваем», — добавил заместитель главы администрации городского округа Истра Андрей Мойса.

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