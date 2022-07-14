Останки еще 219 участников Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье

За 2022 год подмосковные поисковики провели 40 экспедиций. Они нашли останки 219 воинов Великой Отечественной войны. Удалось установить имена четырех из них, у двоих нашли родственников.

Как рассказала председатель Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, благодаря такой активной и ответственной работе поисковиков невозможно переписать или искоренить отечественную историю. К работам по поиску погибших в военные годы воинов подключаются все больше людей.

«Ежегодно становится все больше желающих добровольцев принять участие в раскопках — на сегодняшний день их более 2,5 тысячи человек. Это действительно важное и благородное дело. Наш профильный комитет в тесной связи с поисковыми объединениями и готов оказать всю необходимую поддержку», — сказала Линара Самединова.

В целом поисковое сообщество Подмосковья на текущий момент насчитывает девять объединений и 124 отряда.

Ранее на территории Московской области приняли ряд законов, которые направлены на регулирование деятельности поисковиков. Базовый из этих законов приняли в регионе еще в 2020 году. В документах были закреплены все основные определения, формы, этапы и ограничения. В некоторых законах официально говорится о том, насколько важна работа подмосковных поисковых отрядов.