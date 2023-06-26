Подмосковье 26 июня 2023, 19:27 Останки четырех красноармейцев с почестями предали земле в Клину

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На мемориальном воинском захоронении в деревне Слобода в Клину с почестями предали земле останки четырех красногвардейцев. Их имена установить не удалось.

Советские бойцы служили в 371-й стрелковой дивизии, сформированной в Чебаркульских военных лагерях Челябинской области. В 1941 году эта временная стоянка войск предназначалась для сбора и обучения новобранцев из близлежащих областей Южного и Среднего Урала.

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Красноармейцы погибли 6–7 декабря 1941 года. Для них это был второй в жизни бой.

«Останки бойцов, которые, наконец, спустя столько лет с почестями преданы земле, были обнаружены в лесу севернее деревни Раздолье во время очередной экспедиции отряда „Подвиг-Клин“ под руководством Павла Пустырева», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Вместе с отрядом Пустырева работу ведут три тысячи поисковиков.

«Находить солдат в этом районе мы начали еще в 2016 году. Первые были обнаружены на песчаном карьере, дальше стали сдвигаться в сторону болота. Всего было найдено 29 человек», — рассказал командир поискового отряда «Подвиг — Клин» Дмитрий Кабушев.

В митинге поучаствовали ветераны, жители, представители администрации округа и подмосковные поисковики.

«На территории городского округа 33 воинских захоронения. Они пополняются могилами наших защитников», — заявила глава Клина Алена Сокольская.

В конце церемонии останки неизвестных солдат захоронили под залпы воинского салюта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.

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