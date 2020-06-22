Останки 80 бойцов предали земле в Волоколамске в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, в Волоколамске предали земле останки 80 бойцов. Среди них были останки Егора Катарова. Он погиб зимой 1941 года в боях под Волоколамском.

Церемония захоронения прошла в День памяти и скорби — салют, минута молчания, воинские почести и отпевание по христианскому и мусульманскому обычаям. Так похоронили настоящих героев.

Источник фото: телеканал «360»

Останки 80 воинов, погибших в боях под Волоколамском зимой 1941 года, предали земле 22 июня. Среди погребенных — боец 331-й стрелковой дивизии Егор Михайлович Катаров, уроженец села Ржавка Орловской области. Опознать погибшего воина удалось благодаря расшифрованной записи в медальоне.

Родственники Егора Михайловича приехали в Волоколамск из разных уголков России, чтобы принять участие в церемонии захоронения останков на военном мемориальном кладбище.

«Вместе с родственниками мы созванивались и решили: несмотря ни на что отдать дань уважения этому человеку, кто пролил свою кровь, защищая столицу нашей Родины — Москву. Я специально взял своих внуков, а для Егора Михайловича это праправнуки. Две дочери не смогли приехать по состоянию здоровья, им уже за 90 и 94 год. Поэтому мы здесь представляем тех родственников, кто смог приехать», — рассказал Сергей Королев, родственник погибшего бойца.

Источник фото: телеканал «360»

Останки красноармейца Катарова обнаружили в окрестностях деревни Голоперово, это в 20 километрах от Волоколамска. Здесь в 1941 году, на подступах к Москве, велись наиболее ожесточенные бои.

Установить личность погибшего бойца и отыскать его родственников — не только дело чести, но и большая удача для любого поисковика.

Военно-патриотический клуб «Панфиловец» — один из старейших в стране: уже более 35 лет волоколамские поисковики возвращают «из небытия» погибших и пропавших без вести.

«К сожалению, из всех восьми смертных медальонов, что было найдено, расшифровать удалось только один — лаборатория солдатских медальонов помогла, а остальные получаются у нас без вести пропавшие», — уточнил Сергей Бобинов, руководитель ВПК «Панфиловец».

Волоколамскому мемориальному военному кладбищу без малого 30 лет. За эти годы здесь обрели вечное пристанище более восьми тысяч солдат и офицеров Красной Армии, найденных поисковиками в местах боевых столкновений.

«Здесь особая у нас земля. В Волоколамском округе мы каждый год находим десятки безымянных братских могил, перезахороняем и, по возможности, восстанавливаем имена павших, ищем родственников, и они приезжают и уже знают, где могила этого героя, который защищал наш город, нашу родину. Ведь не зря говорят, что пока не будет захоронен последний солдат, война продолжается», — заявил Михаил Сылка, глава Волоколамского городского округа.

В день памяти и скорби в Волоколамском городском округе прошла серия акций и мероприятий: траурный митинг и возложение венков к Вечному огню. А в рамках всероссийской акции «Свеча памяти», организованной Ассамблеей народов Евразии, в четыре утра зажгли памятные свечи и лампадки. Центральной площадкой акции стал Мемориал «28 героев-панфиловцев».