Подмосковье 21 мая 2023, 23:23 Останки 7 бойцов 201-й Латышкой стрелковой дивизии торжественно захоронили в Наро-Фоминске

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В Наро-Фоминске захоронили останки семерых воинов 201-й Латышской стрелковой дивизии. Они отдали жизни в боях в декабре 1941 года.

Останки воинов нашли во время раскопок в рамках проекта «Вахты памяти».

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«Одно имя удалось сохранить благодаря наличию бланка солдатского медальона. Это боец из Даугавпилса Зак Рафаил Шапсович, его имя увековечено уже на этом мемориале, поэтому было принято предать земле останки именно на этом мемориале, чтобы братья по оружию — бойцы одной дивизии — лежали вместе», — сообщил руководитель поискового отрыда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин.

Данную дивизию сформировали из жителей Латвийской ССР. Позднее в нее входили представители других национальностей Советского Союза.

Дивизия попала в самое пекло боев битвы под Москвой. Она понесла ощутимые потери, но не дрогнула. Ценою своих жизней бойцы отстояли столицу государства. В братской могиле на территории нынешнего городского парка «Елочки» покоится около тысячи бойцов.

«Как говорится, не закончилась война, пока не захоронен последний солдат. Каждый год наши поисковые отряды на территории Наро-Фоминска поднимают павших бойцов в ходе ВОВ, и на различных мемориалах округа мы проводим их захоронения», — сообщил глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ.

В траурной церемонии участвовали Шамнэ, депутат Мособлдумы Александр Баранов, представители духовенства. Также на мероприятие пришли дипломаты российского МИД, общественники и школьники.

«Мы сегодня хоронили ребят — латышей, это вдвойне приятно. Это говорит о том, что мы не только помним, а мы как были одним большим единым братским народом, так им и остаемся», — сообщил начальник отдела по взаимодействию с поисковыми объединениями министерства социальных коммуникаций Подмосковья Михаил Стуканов.

Сейчас в Московской области работают более трех тысяч поисковиков. Только в прошлом году ребята организовали 113 экспедиций, благодаря им преданы земле останки 217 защитников Родины.

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