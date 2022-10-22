Останки 174 солдат ВОВ перезахоронили в Можайском округе | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 18:37 Останки 174 солдат ВОВ перезахоронили в Можайском округе

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В Подмосковье состоялась церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Красноармейцев перезахоронили с воинскими и духовными почестями.

В деревне Мокрое Можайского городского округа в церемонии перезахоронения и траурном митинге приняли участие представители Минобороны России, представители органов власти, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие воинских частей, ветераны и родственники погибших воинов.

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На протяжении многих лет Минобороны проводит работу по созданию правовой базы и организации поиска незахороненных погибших воинов. Уделяется огромное внимание установлению имен воинов и захоронению их с почестями.

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С 2006 года активно используются электронные базы данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Позднее эти базы трансформировались в еще более обширную Государственную информационную систему «Память народа».

При проведении поисковых мероприятий в Можайском городском округе в урочище Замошицы обнаружили неучтенное воинское захоронение 157-го медико-санитарного батальона. Было эксгумировано 127 бойцов РККА. После историко-архивных изысканий удалось установить имена 126 бойцов. Кроме того, удалось прочитать медальон одного красноармейца Писарева Бориса Степановича 1911 года рождения. Галина Бурнаева — внучка бойца — приехала на церемонию перезахоронения, во время которой ей передали солдатский медальон деда. Галине Бурнаевой также на вечное хранение передали медаль «Шагнувшие в Бессмертие» от поискового движения России.

30 июля 2022 года в Можайском городском округе в лесу недалеко от деревни Бедняково были эксгумированы останки еще семи советских бойцов. Всего за два года поисковое объединение «Рубеж» обнаружило 138 бойцов, поисковый отряд «Забытый батальон» обнаружил 30 красноармейцев, а можайский поисковый отряд «Укрепрайон 36» нашел шесть военнослужащих.