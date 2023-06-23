Подмосковье 23 июня 2023, 09:55 Останки 11 бойцов Красной армии перезахоронили в Можайске

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Останки 11 бойцов Красной армии, погибших в Великой Отечественной войне, перезахоронили в деревне Ельня под Можайском. Их обнаружили осенью прошлого года поисковики отряда «Укрепрайон № 36».

Поисковики обнаружили девять красноармейцев и два сержанта 17-го стрелкового полка 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии. По сохранившемся опознавательным знакам удалось установить личности двух армейцев. Один — Василий Седунов родом из Иркутской области, другой — уроженец Винницкой области Константин Талалай.

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Родственникам Константина Талалая вручили записку из смертного медальона бойца. Жители почтили память героев минутой молчания.

«Скорбная вахта памяти длится уже много-много лет. С момента первого выхода поисковиков в поля и по сегодняшний день. К сожалению, такая страшная война прошла через наши родные места, что уже почти 80 лет наш народ не может похоронить всех погибших», — сказал руководитель поискового отряда «Укрепрайон № 36» Дмитрий Писаренко.

На территории Можайска осенью 1941 года шли ожесточенные бои. В районе Ельни войска противника наступали на Москву.

«Огромные слова благодарности нашим ребятам поисковикам, которые дали нам такую возможность склонить голову, сказать спасибо, отдать священный долг памяти бойцам, которые ценой своей жизни подарили нам нашу Родину», — отметил глава городского округа Можайский Денис Мордвинцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей региона за помощь бойцам СВО.

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