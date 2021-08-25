Особый акцент на здравоохранении. Воробьев рассказал о модернизации системы в Подмосковье

Здравоохранение — тема, которая традиционно волнует всех жителей. Особенно на фоне ситуации с коронавирусом. Московская область уделяет этому вопросу большое внимание, выделяя на модернизацию системы здравоохранения дополнительные ресурсы.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время выступления на партийной региональной конференции «Единой России" на территории усадьбы Архангельское.

Андрей Воробьев подчеркнул, что есть направления, которые традиционно всех волнуют, и здравоохранение — первое в их числе.

«Не говорить о главном было бы ошибкой. И мы прекрасно понимаем, какие ресурсы, и наша страна, и регион в частности направили на борьбу с пандемией. <…> Поэтому для нас совершенно очевидны и программа, которая вчера была принята на съезде, и наш дальнейший приоритет — дальнейшая модернизация здравоохранения», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев отметил, что каждый день в поликлиники Московской области приходят 120 тысяч человек. Он отметил, что это самое чувствительное место, которое нужно очень сильно преображать и модернизировать. Отдельное внимание он уделил экономическим показателям этого года.

«Насколько бы ни были пессимистами (они должны быть такими) наши финансисты, мы видим, что у нас есть ресурсы. За семь месяцев, на 1 августа текущего года мы растем — порядка 26-28%. Это значит, что мы можем особый акцент, особые ресурсы направить на систему здравоохранения», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе активно работают с врачами, а также поблагодарил всех, кто с легкостью вступил в коммуникацию.

«Говорят, что люди, которые долго работают и общаются в социальной сфере, выгорают или черствеют. Я думаю, что специфика такая работы — человек ко всему привыкает. Но я благодарен, потому что и заведующие поликлиник, и главные врачи сегодня очень активно вступили в эту обратную связь. Отвечают на сложные вопросы», — уточнил он.

Андрей Воробьев также отметил, что в системе приоритетов на следующий и этот годы здравоохранение занимает заметные позиции.

«Конечно, хочу нашим главам еще раз сказать, что каждый новый врач в территории — это очень важное приобретение. И я очень рассчитываю, что все наши программы ипотечные, льготные, забота о врачах — 100% будут давать новый результат», — заключил он.