Подмосковье 04 мая 2023, 16:22 Особые условия утвердили для объектов культурного наследия в Сергиевом Посаде, Волоколамске и Люберцах Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранные обязательства собственников и других законных владельцев объектов культурного наследия. Таким образом, ведомство прописало особые условия для доступа прихожан для храмов в Сергиевом Посаде, Волоколамске и Люберцах.

Сначала объекты обследовали. Это Церковь Ильинская 1752 года постройки, Церковь Апостолов Петра и Павла 1693–1696 годов постройки и Церковь Успения 1754 года.

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«Охранными обязательствами установлены требования по сохранению, содержанию и использованию упомянутых церковных зданий, контроль за исполнением которых будет осуществляться Главным управлением культурного наследия Московской области», — сообщили в ведомстве.

Ильинский храм построили в стиле барокко. Это единственная в Сергиевом Посаде церковь, который не закрыли в советский период. Сейчас здание находится в удовлетворительном состоянии.

Петропавловский храм в Волоколамске построили в XVII веке, а в 1886 гоу при одобрении Императорского Московского Археологического общества его приделы расширили. Объекту требуется проведение полного комплекса работ по сохранению.

Успенский храм в Жилино построили из белого камня вместо сгоревшего деревянного храма. Здание находится в удовлетворительном состоянии.

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