Подмосковье 06 июля 2023, 15:03 Особые экономические зоны Подмосковья вошли в число лучших в российском рейтинге 2022 года Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Отчет о деятельности особых экономических зон в 2022 году представили в Минэкономразвития России. По результатам оценки эффективности две подмосковные ОЭЗ признаны одними из самых успешных в стране.

Среди зон технико-внедренческого типа лидерами по эффективности в прошлом году стали площадки в Москве («Технополис Москва») и Подмосковье («Дубна»). Дубненская особая экономическая зона также вошла в рейтинг площадок, которые создали наибольшее количество рабочих мест.

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Еще одна подмосковная ОЭЗ — «Исток» — вошла в топ-5 по объему уплаченных налогов в бюджетные системы России.

«ОЭЗ „Дубна“ и „Исток“ — особые экономические зоны, резиденты которых реализуют высокотехнологичные проекты в таких сферах, как фармацевтика, медицина, IT-технологии. Суммарный объем инвестиций в проекты компаний, ведущих деятельность на этих площадках, составил около 105 миллиардов рублей. На предприятиях трудоустроены порядка семи тысяч специалистов», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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