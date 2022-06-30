Особую экономическую зону Дубны расширят на 60 гектаров

Прирост экономики Дубны планируют увеличить за счет расширения особой экономической зоны. Это обсудили на встрече предпринимателей с бизнес-омбудсменом Подмосковья Владимиром Головневым.

Один из участников встречи, руководитель ОЭЗ «Дубна» Виктор Нарышкин, рассказал о планах запустить в производство прозрачные линзы для ежедневной носки. Сейчас завод делает бифокальные линзы, и несмотря на то, что появились проблемы с поставками полимеров, останавливать производство не планируют. О том, что нужно для развития, сообщили омбудсмену.

«Самое главное для нас то, что из 173 резидентов в условиях четырех последних месяцев никто не ушел. И самый главный вопрос, который мы обсуждали с участниками, — в чем должна быть помощь. Сегодня, я думаю, главная задача государства, в первую очередь федеральных органов власти, — помочь бизнесу получить оборотные средства, средства на капитальное строительство», — объяснил Владимир Головнев.

Обсудили также намерение расширить особую экономическую зону «Дубна» на 60 гектаров и увеличить количество резидентов.