Особую экономическую зону «Дубна» подключат к новым энергосистемам | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 19:54 Особую экономическую зону «Дубна» подключат к новым энергосистемам

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К монтажу нового коммутационного оборудования класса напряжения 220 кВ приступили «Россети ФСК ЕЭС» на подмосковной подстанции «Дмитров». Параллельно запущено строительство нового релейного здания.

Работы проводят в рамках проекта энергообеспечения Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна». Инвестиции в проект составили 3009,04 миллиона рублей.

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На подстанции изменят схему открытого распределительного устройства 220 кВ для повышения надежности. Вместо пяти устаревших линейных ячеек смонтируют семь отечественных комплектов современного коммутационного оборудования.

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Кроме того, релейный зал будет располагаться в новом здании, которое сооружается из быстровозводимых строительных конструкций. Здесь установят микропроцессорные терминалы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Закончить эти работы планируется в 2023 году.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» — динамично развивающаяся инновационная площадка России. Статус резидента ОЭЗ получили 174 компании, большинство из которых выпускают продукцию, которая не имеет зарубежных аналогов. Разработки ведут в приоритетных для экономики страны направлениях: информационные, био- и медицинские, нано — и ядерно-физические технологии и композитные материалы.