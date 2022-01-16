В этом году в Подмосковье откроют 24 объекта здравоохранения — поликлиники, стационары, станции скорой помощи, ФАПы. Их приведут к единому стандарту, привлекут туда лучших специалистов и обеспечат современным медоборудованием. Об этом Андрей Воробьев рассказал в интервью на телеканале «Россия 1».

Губернатор отметил, что приоритеты властей Подмосковья — повышать качество жизни людей и обеспечивать достойную медицинскую помощь. Поэтому особое внимание по-прежнему уделяется первичному звену, чтобы жители могли получить качественную медицинскую помощь по всему региону.

В Московской области реализуют программу «Наша поликлиника», по которой взрослые и детские лечебные заведения приводят к единому стандарту, оснащают современным оборудованием, кабинетами узких специалистов.

В 2022 году в Подмосковье откроют 24 объекта здравоохранения. В том числе появится 11 новых поликлиник, а еще 10 капитально отремонтируют.

В активной стадии находится строительство областной детской больницы в Красногорске. Работы не прекращались даже в новогодние праздники. Проект этой больницы был поддержан президентом России. Здесь смогут ежегодно лечить свыше 15 тысяч детей сразу по 28 медицинским профилям. Большое 10-этажное медучреждение будет оснащено новейшим диагностическим и лечебным оборудованием. Больницу построят уже в 2024 году.