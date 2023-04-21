Подмосковье 21 апреля 2023, 17:51 «Особое внимание — дорогам». Более 1000 километров отремонтируют в Подмосковье за год Более тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье за год

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Сезон ремонта дорог начался в Подмосковье с наступлением весны. В 2023 году в порядок приведут 650 участков. Об этом в эфире «Области перемен» сообщил председатель комитета по транспорту и информационным технологиям Мособлдумы Олег Гаджиев. Другие гости программы — основатель сообщества «Футбольные мамы» Эльвира Лесничая и директор филиала АНО «Футбольные мамы» Ольга Соломатина — рассказали о подготовке к «Кубку футбольных мам».

Для комфортной езды

Более 200 километров федеральных трасс обновили в Подмосковье за прошлый год. Этой зимой в Подольске протестировали новую схему организации зоны ремонта.

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«В 2023 году планируют отремонтировать 650 участков общей площадью более тысячи километров. В рамках национального проекта планируют привести в порядок около 700 километров муниципальных дорог», — отметил председатель комитета по транспорту и информационным технологиям Мособлдумы Олег Гаджиев.

До конца года в Подмосковье запустят движение на 22 новых дорожных объектах. Важными событиями станут церемонии открытия МЦД-3 и МЦД-4.

Соревнования средимам чемпионов

Серия турниров «Кубок футбольных мам» пройдет в Подмосковье. Первые соревнования состоятся 29 апреля в Реутове.

«Соревнуются мамы детей, которые занимаются в футбольных секциях. Мамы говорили: „Почему бы нам самим не поиграть?“ Мы организовали тренировки, а потом и первый турнир. Мы с тех пор провели уже больше 20 таких турниров», — подчеркнула основатель сообщества «Футбольные мамы» Эльвира Лесничая.

Идею создания турнира поддержали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья. В дальнейшем мамы футболистов сыграют в Красногорске и Подольске.