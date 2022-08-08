Особо охраняемая природная зона в Одинцове получила региональный статус

Минэкологии Подмосковья поставило на кадастр реорганизованную особо охраняемую природную зону в Одинцове. Это верховые болота лесных водоразделов рек Жуковки и Поноши. Это позволит исключить споры в случае нарушений охранного режима.

Глава министерства Тихон Фирсов напомнил, что раньше эта территория была заказников местного значения. Обследование показало, что у болот обитают 68 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижных.

«Поэтому было принято решение расширить особо охраняемую территорию до площади 432 гектара и придать ей региональный статус», — сказал министр.

Большая часть территории расположена на Таракановском лесничестве. Там обитают четыре вида краснокнижных птиц. Это черный коршун, кедровка, а также полевой и луговой луней. Новый статус этого места поможет внизить негативное воздействие туристов, ведь там начинается популярный у байдарочников маршрут к Глубокому озеру.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства Подмосковья. По них в области обновят набережные и лесопарки.