Особо охраняемая природная территория проектируется в подмосковном Волоколамске

«Заказник будет включать в себя земли Судниковского и Волоколамского лесничеств», — уточнили в пресс-службе.

Биологи обнаружили при обследовании проектируемой ООПТ 64 видов позвоночных животных, в частности 14 видов млекопитающих, 45 видов птиц, один вид рептилий и один вид рыб. Кроме того, во флоре заказника есть краснокнижные виды лишайника, подберезовик разноцветный, подлесник европейский и ветреница дубравная.