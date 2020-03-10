10 марта 2020, 15:46
Особо охраняемая природная территория проектируется в подмосковном Волоколамске
В Минэкологии Подмосковья разработали проект об особо охраняемой природной территории, которая расположена в Волоколамском городском округе. Ее площадь превысит 994 гектара, передает пресс-служба ведомства.
«Заказник будет включать в себя земли Судниковского и Волоколамского лесничеств», — уточнили в пресс-службе.
Биологи обнаружили при обследовании проектируемой ООПТ 64 видов позвоночных животных, в частности 14 видов млекопитающих, 45 видов птиц, один вид рептилий и один вид рыб. Кроме того, во флоре заказника есть краснокнижные виды лишайника, подберезовик разноцветный, подлесник европейский и ветреница дубравная.