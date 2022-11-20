20 ноября 2022, 10:21
Особенные дети в Дубне первыми поздравили Деда Мороза с днем рождения
Дети с ОВЗ приняли участие в акции «Разбуди Деда Мороза» в Дубне
Особенные дети из подмосковной Дубны первыми поздравили главного новогоднего волшебника с днем рождения на большой анимационной программе. Мероприятие называлось «Разбуди Деда Мороза».
Встреча Деда Мороза с детьми с ОВЗ в Дубне — уже традиция. Ребята и их родители играли, участвовали в кулинарном мастер-классе и даже побывали в бьюти-баре.
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Организатор акции — местное отделение «ВОРДИ», помогают местные фотографы и аниматоры.
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«Несмотря на то что наши детки особенные, они, конечно, как и все дети, нуждаются в праздниках, позитивных эмоциях, чтобы были силы и энергия двигаться дальше. Чтобы их жизнь не ограничивалась только реабилитациями, занятиями и врачами», — рассказала председатель местного отделения «ВОРДИ» Виктория Левкович.
Мероприятие поддерживает и администрация города. Вот и в этот раз мэр Дубны Сергей Куликов пришел к детям с подарками и обсудил с их родителями насущные вопросы.
«Это уже вторая акция, здесь помогают наши волонтеры, дубненцы, которое сорганизовывают детей. Можно сказать, череда празднований Нового года начинается с этого праздника с детишками», — заметил глава города.
Родители особенных детей в Дубне признали, что благодаря «ВОРДИ» для них с каждым годом открываются все новые двери. Поддержки от городского сообщества тоже все больше. К Новому году ребят ждут еще два сюрприза: поездка в усадьбу Деда Мороза и приглашение на елку мэра.
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